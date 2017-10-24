0
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
21:12
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
13:21
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
Еще новости
Происшествия

Условные сроки получили работники великолукского предприятия за кражу более полутора тонн цветного металла

Великолукский городской суд вынес приговор трём работникам  местного предприятия, которые обвинялись в хищении  полутора тонн цветного металла. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, двоим подсудимым назначено наказание в виде 1 года  6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, третий  приговорен к 1 году 4 месяцам условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. При вынесении приговора суд учел то обстоятельство, что ранее эти лица  не привлекались к уголовной ответственности.

Как установлено в ходе следствия, в октябре 2015 года в Великих Луках трое мужчин  1975, 1986, 1991 годов рождения, работавших на  одном из заводов города, по предварительному сговору в темное время суток незаконно проникли в хранилище этого предприятия. Оттуда они  похитили  медные отходы, которые сложили в заранее  приготовленные мешки. А затем перенесли похищенное  в  автомобиль, на котором и скрылись. Ущерб, причиненный предприятию, составил  430 тысяч рублей. В общей сложности злоумышленники похитили 1 тыс. 590 килограммов меди, которую затем сбывали.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки в отношении этих лиц  возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 2
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
18 октября 2017
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
18 октября 2017
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23 3
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 8

Идет загрузка...