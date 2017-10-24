Условные сроки получили работники великолукского предприятия за кражу более полутора тонн цветного металла

18:42, 25 октября 2017, ПАИ

Великолукский городской суд вынес приговор трём работникам местного предприятия, которые обвинялись в хищении полутора тонн цветного металла. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, двоим подсудимым назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, третий приговорен к 1 году 4 месяцам условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. При вынесении приговора суд учел то обстоятельство, что ранее эти лица не привлекались к уголовной ответственности.

Как установлено в ходе следствия, в октябре 2015 года в Великих Луках трое мужчин 1975, 1986, 1991 годов рождения, работавших на одном из заводов города, по предварительному сговору в темное время суток незаконно проникли в хранилище этого предприятия. Оттуда они похитили медные отходы, которые сложили в заранее приготовленные мешки. А затем перенесли похищенное в автомобиль, на котором и скрылись. Ущерб, причиненный предприятию, составил 430 тысяч рублей. В общей сложности злоумышленники похитили 1 тыс. 590 килограммов меди, которую затем сбывали.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки в отношении этих лиц возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).