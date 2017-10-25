Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку

20:47, 25 октября 2017, ПАИ

Школы Псковской области в очередной раз проведут всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку в 5-хклассах. В этом году ВПР пройдут в 95 городских и сельских образовательных учреждениях региона. В их написании примут участие более 2,5 тысяч учеников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Проверочные работы будут проходить по месту обучения школьников в течение одного урока под руководством работающих с классом учителей. Контролировать проведение ВПР будут 155 общественных наблюдателей.

Пятиклассникам предстоит выполнить комплекс диагностических заданий, включающий списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Также будут проверены умения распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова на морфемы (по составу) и преобразовывать в графическую схему, распознавать изученные части речи в предложении, определять грамматическую основу предложения.

Добавим, что Псковская область одна из первых субъектов Российской Федерации, которые начали принимать участие в ВПР в 2014 году. Как отметили в Государственном управлении образования региона, традиционно учащиеся области показывают качественные знания по русскому языку.

Целью проведения ВПР является обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, единых проверочных материалов и критериев оценивания учебных достижения по русскому языку. Результаты всероссийской проверочной работы на аттестацию ученика по итогам года не влияют.