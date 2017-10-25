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Политика

Комитет по АПК определился с позицией по вопросам предстоящей сессии Псковского облсобрания

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию определился с позицией по профильным вопросам предстоящей сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты поддержали внесение изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Псковской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Псковской области». Законопроект устраняет противоречие между федеральным и региональным законодательством и потенциально позволяет сократить сроки принятия решения о заключении публичного сервитута.

Поддержку депутатов также получила инициатива Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 9 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Парламентарии согласились с предложением коллег из соседнего региона сделать более доступными и понятными для граждан документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

«Важно, чтобы люди имели доступ к документам территориального планирования», - подчеркнул председатель комитета Александр Братчиков.

Рекомендации комитета будут озвучены на сессии областного Собрания, которая состоится 26 октября, перед голосованием по данным вопросам.

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