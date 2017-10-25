Прожиточный минимум псковского пенсионера планируется приравнять к общероссийскому

19:57, 25 октября 2017, ПАИ

25 октября состоялось заседание Комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, члены комитета рассмотрели и поддержали два законопроекта, ежегодно принимаемых региональным парламентом.

Так, проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2018 год» разработан для определения суммы социальной доплаты, которую будет получать пенсионер в случае, если его доход не дотягивает до установленной величины прожиточного минимума. Депутаты согласились с предложением исполнительной власти приравнять прожиточный минимум псковского пенсионера к показателю, установленному для Российской Федерации в целом. Как пояснил председатель Государственного комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников, в проекте федерального бюджета обозначена цифра 8 тыс. 726 рублей.

Проект закона «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области» регулирует налогообложение доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента. Предлагаемый размер коэффициента позволит сделать налоговую нагрузку на иностранных граждан приближенной к нагрузке российских и увеличит конкурентоспособность жителей Псковской области на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации. Предполагается, что в 2018 году доходы региональной казны от продажи патентов иностранцам составят порядка 69 млн рублей.

Также члены комитета рассмотрели обращение Орловского областного Совета народных депутатов об увеличении федерального финансирования льготного лекарственного обеспечения. Депутаты единодушно согласились с коллегами из Орловской области в том, что необходимо увеличить субсидии регионам. Состоявшаяся дискуссия вышла за рамки недостаточности финансирования и касалась системных проблем в сфере лекарственного обеспечения.

По мнению председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игоря Потапова, сложившаяся система обеспечения льготными лекарствами разбалансирована и не выдерживает никакой критики. «На одного льготника федеральный бюджет выделяет регионам 11 тыс. 787 рублей. На текущую дату мы уже потратили в два раза больше, а по итогам года эти затраты приблизятся к 28 тысячам рублей», - привёл цифры руководитель регионального комитета по здравоохранению. Кроме того, Игорь Потапов добавил, что на лечение пяти орфанных больных регион ежегодно тратит более 150 млн рублей.

Ирина Богачёва поддержала коллегу и напомнила, что Псковское областное Собрание депутатов обращалось в Государственную Думу с законодательной инициативой о передаче полномочий по лекарственному обеспечению орфанных больных с регионального на федеральный уровень. «В проекте федерального бюджета на 2018 год строка льготное лекарственное обеспечение не увеличена. Наши обращения – это глас вопиющего в пустыне. Все регионы говорят, что денег не хватает, но пока ничего не меняется», - сказала парламентарий.

«Федерация переложила на регионы неподъёмный груз», - взял слово председатель комитета по труду Виктор Антонов. Вице-спикер подчеркнул, что проблема лекарственного обеспечения льготников требует системного решения на государственном уровне.