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Бегавший за оппонентом с ножом пскович отправится в тюрьму на 6 лет

29-летний пскович признан виновным в покушении на убийство знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 16 ноября 2016 года в одной из квартир на улице Западной в Пскове компания распивала спиртные напитки. Когда хозяйка вышла на улицу, заперев внутри жилища на четвертом этаже двух гостей, между последними произошла ссора. В результате злоумышленник схватил нож и, бегая по квартире за потерпевшим, нанес ему множество ударов в область спины, пока последний не перестал сопротивляться. Полагая, что убил оппонента, он лег спать в соседней комнате, пока домой не вернулась хозяйка и не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Псковский городской суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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