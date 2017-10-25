0
21:58
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
20:47
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
19:40
РЕВИЗИЯ: Тюремный замок
18:13
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017»
18:12
Проводы псковских призывников (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:06
Закрыт набор основного состава участников семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове
15:41
Усиление южного ветра и метель ожидаются сегодня в Псковской области
Еще новости
Общество

Отбор на службу во вневедомственной охране проводит псковский отдел Росгвардии

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно найти на сайте или узнать по телефону: (8112) 59-25-32.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
25 октября 2017
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
25 октября 2017
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017»
25 октября 2017
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017»
Проводы псковских призывников (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 октября 2017
Проводы псковских призывников (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Закрыт набор основного состава участников семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове
25 октября 2017
Закрыт набор основного состава участников семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове
Усиление южного ветра и метель ожидаются сегодня в Псковской области
25 октября 2017
Усиление южного ветра и метель ожидаются сегодня в Псковской области
Псковичи обеспокоены обрушением стены шпагатной фабрики
25 октября 2017
Псковичи обеспокоены обрушением стены шпагатной фабрики 2
Псковский кинотеатр «Победа» втрое усилит охрану на период проката «Матильды»
25 октября 2017
Псковский кинотеатр «Победа» втрое усилит охрану на период проката «Матильды» 1

Идет загрузка...