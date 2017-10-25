Не потерять инвестиционный доход при смене страховщика советует псковичам Пенсионный фонд

22:59, 25 октября 2017, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает, что при подаче заявления о досрочном переходе из одного НПФа в другой, теряется инвестиционный доход

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, в этом году застрахованные лица, решившие сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию, могут подать в Пенсионный фонд РФ два вида заявлений: о переходе (переход будет осуществлен на следующий год по истечении пятилетнего срока начиная с года подачи заявления); о досрочном переходе (переход будет осуществлен на следующий год, за годом подачи заявления). Отличие заявления о переходе от заявления о досрочном переходе заключается не только в сроках рассмотрения таких заявлений, сроках перевода средств пенсионных накоплений, но и в различном порядке расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче новому страховщику.

Текущий страховщик каждые 5 лет фиксирует средства пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года начала формирования накоплений. Фиксации подлежит фактически сформированные пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода за каждый год. В случае отрицательного результата инвестирования в пятилетнем периоде, страховщик производит восполнение на его покрытие до гарантируемой суммы фактически уплаченных страховых взносов. Таким образом, при подаче заявления о переходе застрахованное лицо перейдет к новому страховщику без потерь страховых взносов.

Первая пятилетняя фиксация была осуществлена на 31 декабря 2015 года для застрахованных лиц, которые формируют свои накопления у текущего страховщика с 2011 года и ранее, следующая фиксация - на 31 декабря 2016 года для тех, кто формирует накопления с 2012 года и так далее. При подаче заявления о досрочном переходе застрахованное лицо теряет инвестиционный доход за период с даты первой фиксации средств пенсионных накоплений. В этом году, подав заявление о досрочном переходе, без потерь перейдут застрахованные лица, которые с 2013 года формируют накопления у текущего страховщика.

Застрахованные лица, которые формируют свои пенсионные накопления у текущего страховщика с 2014, 2015 года, новому страховщику будут переданы накопления без инвестиционного дохода за 2015-2016-2017 годы, а в случае отрицательного результата инвестирования в 2015-2017 годах, с учетом отрицательного результата инвестирования.

Менять страховщика, переводя свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, чаще одного раза в пять лет, невыгодно, отметили в ПФР. Такой переход повлечет за собой уменьшение пенсионных накоплений, кроме досрочного перехода в год пятилетней фиксации.

Таким образом, избежать потери инвестиционного дохода и убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений можно только при подаче заявления о переходе или досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений.