Две дивизионные пушки будут установлены на воинских захоронениях Невеля

19:46, 25 октября 2017, ПАИ

25 октября в Невель доставили две 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44, которые планируется установить на центральных воинских захоронениях по улице Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Невельский вестник».

По словам первого заместителя главы администрации района Олега Майорова, администрация района приняла решение дополнить ансамбль центрального воинского захоронения в Невеле двумя 76-миллиметровыми дивизионными пушками ЗИС-З, и 3 ноября 2016 года обратилась с письмом в Министерство обороны РФ с просьбой выделить их городу.

Олег Майоров пояснил, что выбор был не случайным. «Эта пушка вошла в список шести видов вооружений, которые являются оружием Победы, наряду с автоматом ППШ, ручной гранатой РГ-42, «Катюшей», танком Т-34, штурмовиком ИЛ-2. Именно 76-миллиметровая пушка ЗИС-З была самой массовой в Красной армии и с одинаковым успехом применялась как в дивизионной, так и в противотанковой артиллерии. Из истории известно, что советские солдаты за простоту и надежность называли ее ласково «Зося». Ее силуэт настолько известен, что любой человек сразу поймет, о какой эпохе идет речь», - сказал он.

В департаменте имущественных отношений Министерства обороны сообщили, что данные единицы этой пушки зарезервированы под задачи ведомства. «Вместе с тем при необходимости получения орудия времен Великой Отечественной войны мы можем вам предоставить 122-мм гаубицу образца 1938 года», - говорилось в письме.

Оказалось, это орудие находится в Екатеринбурге. «Учитывая столь дальнее расстояние и большие расходы по транспортировки орудия, которые ложатся на муниципальный бюджет, в ходе переговоров с военным ведомством удалось найти другой, менее затратный, но не менее интересный вариант. И вот 10 августа из Министерства обороны мы получили приказ за подписью заместителя министра обороны о выделении Невельскому района двух единиц 85-миллиметровой дивизионной пушки Д-44. Она была разработана в КБ завода № 9 («Уралмаш») во второй половине 1944 года. Её конструкция оказалась настолько удачной, что Д-44 по сей день находится на вооружении нашей и ряда других стран», - продолжил Олег Майоров.

Процесс ее транспортировки включал в себя несколько этапов. Сначала шли переговоры по обязанности получателя произвести демилитаризацию орудия - оно должно быть соответствующим образом подготовлено для использования в качестве памятника. Финансовые затраты, связанные с этими работам, легли на муниципалитет, но они не были заложены в расходную часть бюджета, поэтому потребовалась помощь спонсора. Им стал Великолукский мясокомбинат. Руководство этого предприятия выделило транспорт для доставки пушек из Брянска и разгрузки их в Невеле.

Олег Майоров добавил, что сейчас предстоит точно определить вид постамента, разработать соответствующий проект, который бы связал воедино весь мемориал, провести работы по его благоустройству. В 2018 году город будет отмечать 75-летие со дня освобождения, и подготовка к дате началась, в том числе, с обсуждения с общественностью проекта по установке на центральном воинском мемориале двух единиц легендарного оружия.

«Мы знаем, что у нас немало инициативных, неравнодушных к истории города людей, поэтому рассчитываем на их активное участие в этом деле», - сказал О. Майоров и отметил, что администрации района будет информировать о дальнейших этапах проекта.