Врио губернатора и глава города проконтролировали ход ремонта дворов и дорог в Пскове

20:07, 25 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 24 октября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочей поездки проконтролировали ремонт, который проходит в городских дворах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в поездке их сопровождали заместитель губернатора Александр Кузнецов, глава администрации Пскова Игорь Калашников, представители общественных организаций областного центра. На всех объектах, которые посетили высшие должностные лица области и города, работы по благоустройству проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Первым объектом стала дворовая территория на улице Розы Люксембург, 23, благоустройство которой вышло на финальную стадию - осталось лишь разровнять землю на газонах и посеять траву. Как отметил Иван Цецерский, во время составления плана работ на данном объекте администрация Пскова и подрядная организация работали в тесном контакте с жителями соседних домов. «Проведя собрание с псковичами, было решено изменить первоначальный план благоустройства двора. В новом проекте было учтено и расширение парковочных карманов и устройство новой дорожки, которая теперь пересекает двор по диагонали», - добавил глава города. Также подрядчик по согласованию с Управлением городского хозяйства и жителями благоустроил территория рядом с мемориальной табличкой почетному гражданину Пскова Ивану Калинину.

Затем участники выезда переместились во двор на улице Народной, 39, где в настоящее время также завершаются работы. Старший по дому Евгений Молчанов в беседе с Михаилом Ведерниковым и Иваном Цецерским поблагодарил власти города за то, что в процессе подготовки и проведения работ полностью учитывалось мнение псковичей, а само благоустройство выполняется с надлежащим качеством. Старший по дому высказал опасения, что с обновлением асфальтового покрытия двора автомобилисты станут нарушать скоростной режим, и это будет небезопасно для жителей. Врио губернатора поручил проработать вопрос об установке на въездах во двор лежачих полицейских на комиссии по безопасности дорожного движения.

Михаил Ведерников спросил у работника подрядной организации о том, в ежедневном ли режиме они трудятся на данном объекте, и всё ли идет в графике. На свои вопросы он получил утвердительный ответ.

Следующим двором, который осмотрели высшие должностные лица области и города, стала общественная территория по Октябрьскому проспекту, 23Б, где в настоящее время ведутся ремонтные работы по устройству тротуара, установке бортового камня и парковок для автотранспорта. «Первоначальный проект благоустройства двора был изменен, и изменен как раз после проведения совместного собрания с жильцами соседних домов. Вместо дополнительных парковочных мест они пожелали увидеть у себя во дворе спортивную площадку. Именно это изменение и вошло в окончательный план ремонта двора», - рассказал и. о. главы администрации Пскова Игорь Калашников.

Михаил Ведерников положительно оценил инициативность и активность жителей в вопросе благоустройства их дворов, а также то, что городские власти прислушиваются в этом вопросе к псковичам. «К формированию городской среды, в том числе обустройству дворовых территорий, следует подходить комплексно. Помимо проездов, парковок, тротуаров и дорожек во дворах должны быть детские и спортивные площадки», - подчеркнул он.

Также в ходе рабочей поездки Михаил Ведерников и Иван Цецерский проконтролировали ход работ на улице Свердлова. Представитель подрядной организации у информационного стенда показал и подробно рассказал о ходе реконструкции на каждом из участков, а также о том, как будет выглядеть улица после завершения работ.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. Кроме того, будут обновлены все инженерные коммуникации, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн рублей, в 2018 году - 265 млн рублей.

Врио губернатора положительно оценил ход работ и ещё раз особое внимание рекомендовал обращать на соблюдение сроков и качества благоустройства.