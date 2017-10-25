В День детских шахмат юные псковичи сыграли с чемпионами региона

22:45, 25 октября 2017, ПАИ

Федерация шахмат Псковской области совместно с Государственным управлением образования региона подвели итоги областного Дня детских шахмат, который проводится с 2008 года, когда в школах был введен шахматный всеобуч.

Как сообщили Псковскому агентству информации в федерации, Псковская область является пока единственным регионом России, где так официально и массово проводят данное мероприятие. В этом году Алтайский край стал активно перенимать опыт организации как шахматного всеобуча, так и специального шахматного праздника для детей. Тем более это становится актуальным, поскольку министр образования России Ольга Васильева заявила о необходимости поддержки шахмат в программе школьного образования, отметил председатель областной федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Основные мероприятия прошли в 20 октября. В этот день в школы пришли известные политики, чиновники, ведущие шахматисты области, среди которых чемпионы региона, городов и районов, призеры престижных международных соревнований, детские тренеры, а также ветераны и юные спортсмены. Кульминацией праздничных мероприятий стал сеанс одновременной игры.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, возглавляющий областную Федерацию шахмат, свой сеанс по традиции провел в 20-й школе Пскова, где его соперниками стали 16 учащихся со 2 по 10 классы. Итогом сеанса стали 12 побед, три ничьих и 1 поражение. Второй год подряд победить главу региональной шахматной Федерации снова удалось ученику третьего класса Тимофею Ковалеву. Все ребята получили памятные грамоты и призы.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Анатолий Копосов поздравил с областным днём детских шахмат учащихся школы №9 и дал сеанс одновременной игры. В 2016 году эта школа стала победительницей конкурса Фонда Тимченко за лучшую организацию шахматного образования среди городских образовательных организаций и получила новые комплекты шахмат и ноутбуки.

На шахматные праздники к школьникам пришли представители исполнительной власти региона. Так, руководитель Управления юстиции области Сергей Шерстобитов провел сеанс одновременной игры в школе №24, а начальник одного из подразделений Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев – в школе №21.

Главный тренер сборной Псковской области по шахматам Александр Шпак провел сеанс одновременной игры в новом специализированном кабинете для обучения детей шахматам, который был создан в школе № 23 в рамках Всероссийской программы шахматного образования, проводимой Российской шахматной Федерацией и благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Теперь все занятия и дополнительные кружки для юных шахматистов, по решению директора школы Наталии Дьяконовой, проходят в кабинете, который оснащён современными шахматами и ноутбуками, а также новыми учебными пособиями, рекомендованными РШФ, под редакцией Владимира Барского.

Заместитель председателя региональной Федерации шахмат, кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов поздравил учеников школы №11 Пскова, а также дал сеанс на 15 досках для учащихся этого образовательного учреждения.

В Опочке, на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова, юных спортсменов поздравили глава Опочецкого района Юрий Ильин, председатель Собрания депутатов Опочецкого района Олег Василевский и директор гимназии им. А. Д. Петрова Юрий Богашёв. По итогам сеанса одновременной игры, который прошел в помещении Всероссийского ресурсного центра подготовки учителей шахматного образования, все участники от администрации гимназии получили дипломы, а победители - призы. От Опочецкого местного отделения партии «Единая Россия» всем шахматистам, принявшим участие в игре, вручены памятные сувениры.

Лучшие воспитанники Опочецкой гимназии, носящей имя великого русского шахматиста, по решению областной шахматной федерации, получили возможность посетить Москву и поучаствовать в «сеансе в слепую» с известным международным гроссмейстером и чемпионом Европы по шахматам Эрнесто Инаркиевым, а также совершить экскурсии в музей шахмат и на останкинскую телебашню.

В Красногородске шахматный праздник для детей был организован при поддержке члена президиума областной федерации, детского тренера Александра Данилюка. Ребята посмотрели театрализованное представление, прошли конкурсы и сеанс одновременной игры с детским тренером.