Найденные на эстонском побережье наркотики оказались кокаином

20:18, 25 октября 2017, ПАИ

В минувшие выходные на побережье Балтийского моря в Лохусалу (северная Эстония) в большом количестве обнаружили наркотическое вещество, которое оказалось кокаином. Об этом сообщает rus.err.ee со ссылкой на результаты экспресс-теста.

Окружной прокурор Мерика Ниммо отметила, что концентрацию такими тестами определить нельзя. Более точные данные будут получены после экспертизы.

Подозрительные пакетики обнаружили местные жители на побережье протяженностью 14 километров. 20 октября полицейские выехали на место.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райта Пикаро, эстонская полиция направила запрос зарубежным коллегам в нескольких странах, чтобы выяснить, является ли данный случай частью целой системы по транспортировке наркотиков. "Если находка окажется наркотиком, то это будет весьма значительное количество, весомое для соответствующей статистики", – добавил Р. Пикаро.

Он отметил, что за последнее десятилетие доставка наркотиков в Эстонии таким способом встречалась очень редко. В то же время, пока рано предполагать, что пакеты были сброшены с судна, уточнил руководитель службы.