Псковичка сядет в тюрьму на 12 лет за сбыт наркотиков в Опочке

20:34, 25 октября 2017, ПАИ

К 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима осуждена 27-летняя жительница Пскова за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а также за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что подсудимая и жительница Опочецкого района, ранее осужденная за совершение указанных преступлений к лишению свободы, из корыстных побуждений и с целью получения материальной выгоды вступили в предварительный сговор на сбыт карфентанила и 3-метилфентанила наркозависимым лицам на территории Опочки. Для этого в 2013 году на рынке Пскова подсудимая приобрела карфентанил массой не менее 0,22 грамма, а также 3-метилфентанил массой 3,849 грамма, после чего привезла указанные наркотические средства в Опочку, где передала их подельнице для хранения с целью последующего сбыта.

В июле 2013 года подсудимая указала по телефону наркозависимому жителю Опочки место передачи наркотического средства, сообщенное ей подельницей из Опочки, и при встрече продала за 2 тыс. рублей. Аналогичным способом в сентябре 2013 года преступницы продали опочанину за 2 тыс. рублей 3-метилфентанил массой 1,16 грамма.

Оставшиеся восемь термически запаянных свертков с 3-метилфентанилом массой 2,689 грамма опочанка прятала в тайнике, расположенном в земле рядом со столбом в сарае по месту своего жительства. Наркотики изъяли сотрудники Управления ФСКН России по Псковской области в ходе обыска в сентябре 2013 года.