Избивший знакомого опочанин приговорён к обязательным работам
Житель Опочецкого района признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
В суде установлено, что 11 мая около 17:40 обвиняемый, находясь в помещении дома своих знакомых, в ходе совместного распития спиртных напитков нанес потерпевшему не менее десяти ударов ногами и кулаками в область головы, шеи, грудной клетки, верхних конечностей, правого бедра. У пострадавшего были зафиксированы множественные кровоподтеки и ссадины, которые квалифицируются как повреждения, повлекшие легкий для жизни человека вред здоровью.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ.