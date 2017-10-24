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Избивший знакомого опочанин приговорён к обязательным работам

Житель Опочецкого района признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

В суде установлено, что 11 мая около 17:40 обвиняемый, находясь в помещении дома своих знакомых, в ходе совместного распития спиртных напитков нанес потерпевшему не менее десяти ударов ногами и кулаками в область головы, шеи, грудной клетки, верхних конечностей, правого бедра. У пострадавшего были зафиксированы множественные кровоподтеки и ссадины, которые квалифицируются как повреждения, повлекшие легкий для жизни человека вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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