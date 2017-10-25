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Общество

О действиях при чрезвычайных ситуациях узнали псковичи

25 октября государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны провел рейд по предотвращению техногенных пожаров в жилом секторе города по улице Лиственной и переулку Шоссейному. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены и расклеены информационные листовки на противопожарную тематику в количестве 50 штук. Кроме того, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил в осенне-зимний период при устройстве и эксплуатации бытового газового и печного оборудования. Псковичам раздали 30 памяток по действиям в случае поступления сигналов по гражданской обороне и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проинструктированным под роспись 10 гражданам дополнительно напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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