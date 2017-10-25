90 псковских пятиклассников почувствовали себя в роли огнеборцев

22:19, 25 октября 2017, ПАИ

Учащиеся пятых классов лицея «Развития» посетили День безопасности на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Главная цель Дня безопасности – ознакомление детей с правилами и нормами пожарной безопасности, получение ими сведений об основных причинах возникновения пожаров, продолжение работы по привитию элементарных навыков осторожного обращения с огнём и умения правильно действовать в случае возникновения пожара. В этом году залы пожарно-технической выставки посетили 90 пятиклассников и их классные руководители.

Специалисты Центра провели для участников мероприятия интерактивные экскурсии, которые, прежде всего, были направлены на привитие школьникам навыков пожаробезопасного поведения. Ребята получили сведения по истории пожарной охраны, ознакомились с основными причинами возникновения пожара, вспомнили, как правильно действовать в случае возгорания.

Посетителям выставки показали тематический стенд, оформленный в экспозиции к Году гражданской обороны. Кроме того, все ребята получили возможность почувствовать себя в роли огнеборцев, соревнуясь в надевании боевок и пожарных касок.

Занятия по безопасности в этот день проходили и на базе самого лицея. В них приняли участие специалисты Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО» и ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Учащимся 9-х классов продемонстрировали фильм «ВДПО: вчера, сегодня, завтра», посвященный 125-летнему юбилею организации, а также компьютерную презентацию о необходимости соблюдения правил и норм электробезопасности.