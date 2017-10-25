На подстанции «Псков» потушен условный пожар

22:04, 25 октября 2017, ПАИ

24 октября на подстанции 330 кВ «Псков» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Тактический замысел учения предполагал, что в результате короткого замыкания и разрушения автотрансформатора произошло возгорание масла в обваловании трансформатора. Из-за неисправности аварийного маслосборника горящее масло заполнило обвалование трансформатора и кабельные тоннели, идущие к зданию общеподстанционного пункта управления. Создалась угроза нагрева и разрушения баллонов со сжатым воздухом и перехода огня на здание пункта управления.

Дежурный персонал подстанции сообщил об условном пожаре по телефону «01», снял напряжение с горящего автотрансформатора, подготовил переносные заземления для пожарной техники, индивидуальные средства защиты и письменный допуск на тушение пожара.

К месту вызова прибыли силы и средства гарнизона пожарной охраны города: два отделения ПСЧ-3 на двух автоцистернах, отделения ПСЧ-2 и ПСЧ-1 на автоцистернах. Пожарные подразделения приступили к тушению пожара в электроустановках только после проведённых мероприятий дежурным персоналом подстанции.

На месте условного пожара был развёрнут штаб пожаротушения, подано расчётное количество стволов на защиту и тушение горящего трансформатора и разлившегося масла в кабельных тоннелях. Через 40 минут с момента возникновения условный пожар был локализован, а через 45 – ликвидирован. По итогам учения цели были достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.