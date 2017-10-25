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Общество

Аттестация судоводителей маломерных судов продолжится в Псковской области в ноябре

В ноябре в Псковской области продолжится аттестация судоводителей маломерных судов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Центр ГИМС.

Категории судов – моторное судно, гидроцикл, судно особой конструкции. Районы плавания – Внутренние водные пути Российской Федерации.

Аттестация будет проводиться по адресу: Псков, Завеличенская набережная, 1А,

Телефон для справок: 8 (8112) 56-90-73.

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