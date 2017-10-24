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Осужденная за убийство инвалид избила ножкой от табурета жителя Палкино

36-летнюю жительницу Палкино признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Палкинского района, суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

В суде установлено, что в июне осужденная находилась в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства. В ходе конфликта, возникшего на почве неприязненых отношений с потерпевшим, взяла ножку от табурета и нанесла мужчине два удара в область головы. У пострадавшего были зафиксированы раны, которые, по заключению эксперта, нанесли лёгкий вред здоровью. 

Отметим, женщина совершила данное преступление в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания за убийство. Также она является инвалидом III группы. 

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