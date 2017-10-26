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Общество

Врио губернатора Псковской области договорился со Сбербанком о сохранении доступности услуг на селе

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с управляющим Псковским отделением ОАО «Сбербанк России» Анной Тарасенко, в рамках которой обсудил актуальные вопросы совместной работы. В частности, врио главы региона обратил внимание на необходимость сохранения доступности банковских услуг для сельских жителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Анна Тарасенко проинформировала Михаила Ведерникова, что для реализации этой задачи с администрацией Псковской области достигнута договоренность о развитии сети передвижных офисов кассового обслуживания для удаленных территорий. В настоящий момент в регионе уже функционируют два передвижных пункта клиентского обслуживания, ожидается поступление третьего. «Основную потребность таких вот маленьких ВСП мы сможем закрыть именно через квалифицированные услуги, предоставляемые этими офисами», — отметила она.

«График выездов утвержден? Люди знают, что в такой-то день в течение недели к ним приедет мобильный банковский офис?» — уточнил Михаил Ведерников.

«Да, график согласован с главами муниципалитетов. Более того, сейчас мы анализируем поток наших клиентов, чтобы у них не было недовольства, жалоб, и как только мы увидим, что высвобождаются ресурсы, мы сразу же их направим в другие населенные пункты, где мы не присутствовали», — ответила управляющий псковским отделением Сбербанка.

«Хорошо. Для нас важно, чтобы наши жители на селе не остались без внимания и обслуживания», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Врио губернатора поблагодарил Сбербанк в лице Анны Тарасенко за надежные партнерские отношения и выразил уверенность в продолжении конструктивного двустороннего сотрудничества.

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