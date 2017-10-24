Лоджия загорелась в квартире на Юбилейной в Пскове из-за курения

09:13, 26 октября 2017, ПАИ

25 октября в 17:35 в Пскове на улице Юбиленой, 87а в двухкомнатной квартире на первом этаже на лоджии огонь повредил шкаф на 1 кв. метре и пластиковую оконную раму. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, была закопчена лоджия и лестничная площадка на втором этаже. Предположительная причина пожара неосторожное обращение неустановленного лица с огнем при курении. Огнеборцы спасли 2 человек и квартиру.

В этот же день в 16:30 в Красногородске в доме по улице Велейской огонь повредил наружные стены дома на 3 кв. метрах. Причиной пожара стал поджог. Спасен жилой дом.