1
11:20
Осадки в Пскове закончатся к вечеру 26 октября
10:05
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Никогда такого не было и вот опять
09:27
Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция
08:59
Устраивать банное обиходье советует 26 октября народный календарь
21:58
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
20:47
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
19:40
РЕВИЗИЯ: Тюремный замок
Еще новости
Общество

Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция

В связи с выпавшим сегодня, 26 октября, снегом, Госавтоинспекция Псковской области рекомендует водителям региона перейти на зимнюю резину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«На территории области произошло заметное понижение температуры и сегодня выпал снег, который из-за ночных заморозков может превратиться в наледь. ГИБДД обращается к водителям поскорее установить зимнюю резину во избежание неприятных последствий образования наледи», - добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Осадки в Пскове закончатся к вечеру 26 октября
26 октября 2017
Осадки в Пскове закончатся к вечеру 26 октября
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Никогда такого не было и вот опять
26 октября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Никогда такого не было и вот опять 6
Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция
26 октября 2017
Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция 1
Устраивать банное обиходье советует 26 октября народный календарь
26 октября 2017
Устраивать банное обиходье советует 26 октября народный календарь
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
25 октября 2017
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
25 октября 2017
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017»
25 октября 2017
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017»
Проводы псковских призывников (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 октября 2017
Проводы псковских призывников (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...