Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция

09:27, 26 октября 2017, ПАИ

В связи с выпавшим сегодня, 26 октября, снегом, Госавтоинспекция Псковской области рекомендует водителям региона перейти на зимнюю резину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«На территории области произошло заметное понижение температуры и сегодня выпал снег, который из-за ночных заморозков может превратиться в наледь. ГИБДД обращается к водителям поскорее установить зимнюю резину во избежание неприятных последствий образования наледи», - добавили в ведомстве.