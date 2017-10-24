В Острове огонь повредил Volkswagen, а в Великих Луках - «Газель»

09:29, 26 октября 2017, ПАИ

26 октября в 6:52 в Острове на улице Освобождения в автомобиле «Volkswagen» сгорел салон по всей площади. Причины пожара устанавливаются, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

25 октября в 17:06 в городе Великие Луки на улице Высокой в автомобиле «Газель» 1998 года выпуска выгорел салон по всей площади. Огонь повредил лакокрасочное покрытие крыши и правой двери. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в салоне. Огнеборцам удалось спасти автомобиль и хозпостройку.