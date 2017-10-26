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Общество

О моушн-дизайне рассказали студентам Псковского колледжа искусств

В Псковском областном колледже искусств имени  Н. А. Римского-Корсакова состоялась встреча студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн» с деканом факультета информационных технологий Санкт-Петербургского института культуры Дмитрием Мироновым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, гость рассказал студентам художественных специальностей о перспективах обучения в институте культуры в области компьютерных технологий и дизайна по профилям «Графический дизайн» и «Моушен дизайн».

Основным направлением деятельности факультета является обучение студентов в области медиадизайна (выпускающая кафедра - кафедра компьютерного дизайна). Профессиональный состав факультета состоит из высококвалифицированных специалистов в области компьютерных технологий, менеджмента, экономики, дизайна, кандидатов и докторов наук, авторов учебников по различным направлениям прикладной информатики, а также из членов творческих профессиональных Союзов.

Кроме того, по словам Дмитрия Миронова, на факультете действует Интранет (150 компьютеров последних поколений) и Интернет (оптоволоконное соединение). Компьютерные классы снабжены видеопроекторами, цифровым и мультимедийным оборудованием.

Встреча состоялась в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанным в 2016 году губернатором Псковской области Андреем Турчаком и ректором Санкт-Петербургского государственного института культуры Александром Тургаевым.

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