О моушн-дизайне рассказали студентам Псковского колледжа искусств

11:08, 26 октября 2017, ПАИ

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась встреча студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн» с деканом факультета информационных технологий Санкт-Петербургского института культуры Дмитрием Мироновым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, гость рассказал студентам художественных специальностей о перспективах обучения в институте культуры в области компьютерных технологий и дизайна по профилям «Графический дизайн» и «Моушен дизайн».

Основным направлением деятельности факультета является обучение студентов в области медиадизайна (выпускающая кафедра - кафедра компьютерного дизайна). Профессиональный состав факультета состоит из высококвалифицированных специалистов в области компьютерных технологий, менеджмента, экономики, дизайна, кандидатов и докторов наук, авторов учебников по различным направлениям прикладной информатики, а также из членов творческих профессиональных Союзов.

Кроме того, по словам Дмитрия Миронова, на факультете действует Интранет (150 компьютеров последних поколений) и Интернет (оптоволоконное соединение). Компьютерные классы снабжены видеопроекторами, цифровым и мультимедийным оборудованием.

Встреча состоялась в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанным в 2016 году губернатором Псковской области Андреем Турчаком и ректором Санкт-Петербургского государственного института культуры Александром Тургаевым.