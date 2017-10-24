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Девушку с «гвоздиком» в носу продолжает искать псковский уголовный розыск

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает местную жительницу Валентину Нэш Фейф. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 25 июня она отсутствует по месту жительства (район Любятово).

Приметы: на вид 25 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.

Была одета: предположительно, тёмная футболка, синие джинсы с разрывами в области колен и бёдер, чёрные туфли. На шее - серебряная цепочка с крестиком и кулоном в виде колечка. В носу - пирсинг «гвоздик», в ушах - маленькие серёжки. С собой может иметь паспорт. Особая примета: у основания шеи родинка 6-8 миллиметров.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.

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