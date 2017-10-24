30 человек пострадали на псковских дорогах за прошедшую неделю

10:00, 26 октября 2017, ПАИ

С 19 по 25 октября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 25 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 30 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В семи случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. За указанный период деблокирован один пострадавший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.