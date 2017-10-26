Прокуратура обнаружила, что в одной из порховских школ обед заменили чаепитием

11:30, 26 октября 2017, ПАИ

Прокуратура Порховского района выявила нарушения в филиале муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 Порхова» «Хиловская основная общеобразовательная школа», где полноценный обед учеников был заменен чаепитием в классах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что питание учащихся филиала с 1 сентября не было обеспечено, фактически заменено чаепитием в классах, что является недопустимым и влечет нарушение их прав. Несмотря на то, что в школе есть столовая со всем необходимым оборудованием, заведующий филиалом не заключил договор со сторонней организацией о предоставлении услуг по кормлению школьников.

Вместе с тем, в силу пункта 15, пункта 3 и пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся образовательной организации. Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В этой связи прокуратура района в адрес главы Порховского района внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений.