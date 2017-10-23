«Ночь искусств» пройдёт в Псковском музее-заповеднике
3 ноября с 18:00 до 22:00 в Псковском музее-заповеднике пройдёт V Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, стоимость участия в мероприятиях составит 100 рублей (полный билет), льготный билет будет стоить 50 рублей.
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18:00
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Торжественное открытие V Всероссийской культурно-образовательной акции
«Ночь искусств»
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Фойе главного здания музея (Псков, улица Некрасова, 7)
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Выставка одного предмета к 100-летию Революции 1917 года
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18:15
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Открытие выставки Василия Сухова и Юрия Сухорукова (Санкт-Петербург)
«Образ и знак в живописи»
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Выставочный зал музея
1 этаж
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18:30-20:00
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Интерактивная площадка (мастер-класс и демонстрация познавательных фильмов)
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Галерея П. П. Оссовского
1 этаж
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18:40
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Открытие выставк Юрия Киргизова (Санкт-Петербург) «Ангел забытого места»
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Малый зал Картинной галереи
1 этаж
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19:00
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Концерт классической музыки «Волшебных звуков мир встречает нас в музее…»
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Парадный зал Картинной галереи
2 этаж
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20:20
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Концерт «Музыка Революции»
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Выставочный зал музея
1 этаж
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20:40
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Открытие выставки, посвящённой Дню народного единства
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Фойе второго этажа Главного здания
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21:10
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Лекция «Революционный Псков в фотографиях»
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Галерея П. П. Оссовского
1 этаж
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22:00
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Окончание мероприятия
4 ноября в 17:00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района в рамках акции «Ночь искусств» состоятся экскурсия по ночному музею (вход свободный), интерактивная концертная программа с участием Творческого коллектива МБУК «Городской Дом Культуры имени В. И. Ленина» (Великие Луки) и фольклорного хора ветеранов «Ивушки» (Резекне, Латвия), музейные чайно-кофейные посиделки.
Стоимость посещения концертной программы - 250 рублей.