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Культура

«Ночь искусств» пройдёт в Псковском музее-заповеднике

3 ноября с 18:00 до 22:00 в Псковском музее-заповеднике пройдёт V Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, стоимость участия в мероприятиях составит 100 рублей (полный билет), льготный билет будет стоить 50 рублей.   

18:00

Торжественное открытие V Всероссийской культурно-образовательной акции

 «Ночь искусств»

Фойе главного здания музея (Псков, улица Некрасова, 7)

Выставка одного предмета к 100-летию Революции 1917 года

18:15

Открытие выставки  Василия Сухова и Юрия Сухорукова (Санкт-Петербург)

«Образ и знак в живописи»

Выставочный зал музея

1 этаж

 18:30-20:00

Интерактивная площадка (мастер-класс и демонстрация познавательных фильмов)

Галерея П. П. Оссовского

1 этаж

 18:40

 Открытие выставк Юрия Киргизова (Санкт-Петербург) «Ангел забытого места»

Малый зал Картинной галереи

1 этаж

19:00

 Концерт классической музыки «Волшебных звуков мир встречает нас в музее…»

Парадный зал Картинной галереи

2 этаж

20:20

Концерт «Музыка Революции»

Выставочный зал музея

1 этаж

20:40

Открытие выставки, посвящённой Дню народного единства

Фойе второго этажа Главного здания

21:10

Лекция «Революционный Псков в фотографиях»

Галерея П. П. Оссовского

1 этаж

22:00

Окончание мероприятия

4 ноября в 17:00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района в рамках акции «Ночь искусств» состоятся экскурсия по ночному музею (вход свободный), интерактивная концертная программа с участием Творческого коллектива МБУК «Городской Дом Культуры имени В. И. Ленина» (Великие Луки) и фольклорного хора ветеранов «Ивушки» (Резекне, Латвия), музейные чайно-кофейные посиделки.

Стоимость посещения концертной программы - 250 рублей.

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