«Ночь искусств» пройдёт в Псковском музее-заповеднике

11:44, 26 октября 2017, ПАИ

3 ноября с 18:00 до 22:00 в Псковском музее-заповеднике пройдёт V Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, стоимость участия в мероприятиях составит 100 рублей (полный билет), льготный билет будет стоить 50 рублей.

18:00 Торжественное открытие V Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» Фойе главного здания музея (Псков, улица Некрасова, 7) Выставка одного предмета к 100-летию Революции 1917 года 18:15 Открытие выставки Василия Сухова и Юрия Сухорукова (Санкт-Петербург) «Образ и знак в живописи» Выставочный зал музея 1 этаж 18:30-20:00 Интерактивная площадка (мастер-класс и демонстрация познавательных фильмов) Галерея П. П. Оссовского 1 этаж 18:40 Открытие выставк Юрия Киргизова (Санкт-Петербург) «Ангел забытого места» Малый зал Картинной галереи 1 этаж 19:00 Концерт классической музыки «Волшебных звуков мир встречает нас в музее…» Парадный зал Картинной галереи 2 этаж 20:20 Концерт «Музыка Революции» Выставочный зал музея 1 этаж 20:40 Открытие выставки, посвящённой Дню народного единства Фойе второго этажа Главного здания 21:10 Лекция «Революционный Псков в фотографиях» Галерея П. П. Оссовского 1 этаж 22:00 Окончание мероприятия

4 ноября в 17:00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района в рамках акции «Ночь искусств» состоятся экскурсия по ночному музею (вход свободный), интерактивная концертная программа с участием Творческого коллектива МБУК «Городской Дом Культуры имени В. И. Ленина» (Великие Луки) и фольклорного хора ветеранов «Ивушки» (Резекне, Латвия), музейные чайно-кофейные посиделки.

Стоимость посещения концертной программы - 250 рублей.