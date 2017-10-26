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Общество

Возобновить подачу холодной воды в невельскую деревню Горушки помогла прокуратура

Жители деревни Горушки Невельского района обратились с жалобой в межрайонную прокуратуру на Невельские теплосети в связи с отсутствием холодной воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на протяжении полутора месяцев МУП «Невельские теплосети», оказывающие услуги по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения сельских поселений в границах муниципального образования «Невельский район», игнорировали заявления жителей деревни Горушки об отсутствия холодного водоснабжения.

В этой связи межрайонный прокурор внес представление в адрес директора МУП «Невельские теплосети» с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, холодное водоснабжение населенного пункта восстановлено.

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