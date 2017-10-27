Всемирный день аудиовизуального наследия празднуется 27 октября

08:59, 27 октября 2017, ПАИ

27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Этот день был учрежден в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности. Как сообщает calend.ru, в резолюции подчеркивается, что для сохранения аудиовизуального наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в XX веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.

По словам генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, аудиовизуальные материалы «следует рассматривать как зеркало человеческого творчества и живую ткань наших культур». «Сохранение этого наследия зависит от осознания его подлинной ценности, — отметила Ирина Бокова по случаю Всемирного дня. — К сожалению, значительная его часть уже безвозвратно погибла в результате непонимания его ценности, химического распада или технологической отсталости. Но можно ли себе представить утрату таких запечатленных нами судьбоносных моментов, как первая высадка человека на Луне или выход на свободу Нельсона Манделы?»

Аудиовизуальное наследие по своему характеру уязвимо. В связи с этим ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения этих недолговечных материалов и обмена ими. Созданный в 1997 году международный реестр «Память мира» насчитывает в настоящее время около 200 наименований документального наследия, включая аудиовизуальные, которые имеют всемирное значение.

Кстати, аудиовизуальная история России хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает порядка 1,5 млн единиц.