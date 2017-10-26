517 псковичей позвонили на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа

11:13, 26 октября 2017, ПАИ

517 обращений граждан поступили в октябре на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Псковской области по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, наиболее актуальным стал вопрос иммунизации против гриппа. Часто граждане интересовались составом вакцины, производителями и наличием вакцины в медицинских организациях.

Также в управление поступили вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидемиологической обстановки, с использованием медицинских масок, вопросы соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях.

По всем интересующим вопросам специалисты управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» дали консультации и разъяснения.