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Общество

517 псковичей позвонили на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа

517 обращений граждан поступили в октябре на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Псковской области по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, наиболее актуальным стал вопрос иммунизации против гриппа. Часто граждане интересовались составом вакцины, производителями и наличием вакцины в медицинских организациях.

Также в управление поступили вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидемиологической обстановки, с использованием медицинских масок, вопросы соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях.

По всем интересующим вопросам специалисты управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» дали консультации и разъяснения.

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