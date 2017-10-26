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Общество

Более 3600 псковичей заболели ОРВИ за минувшую неделю

С 16 по 22 октября в Псковской области зарегистрированы 3 тыс. 632 случая заболеваний ОРВИ, в том числе 1 тыс. 769 - в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В регионе выявлены 77 случаев ОКИ, из них 27 - в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 51 лабораторное (микробиологическое) исследование воды, 2 пробы оказались не соответствующими требованиям. Также проверены 448 смывов (6 не соответствуют требованиям) и 58 пищевых продуктов.

Сотрудники управления составили 28 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 10 предписаний об устранении нарушений и 4 представления.

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