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Экономика

6 штрафов наложил псковский Роспотребнадзор на продавцов овощей и фруктов

За 9 месяцев Управление Роспотребнадзора по Псковской области наложило 6 штрафов на сумму 26 тысяч рублей на продавцов овощей и фруктов за нарушение регламентов и требований к качеству товаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе контрольно-надзорной деятельности за указанный период проверены 125 объектов, реализующих овощи и фрукты, отобраны 254 пробы плодоовощной продукции на санитарно-химические показатели, около 10% исследованной продукции – импортируемая.  171 проба проверена на содержание нитратов (3 не соответствуют нормативам), 83  - на содержание пестицидов.

За анализируемый период удельный вес нестандартных проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям составил 1,2%. Во всех случаях несоответствие обусловлено содержанием нитратов в количествах, превышающих гигиенические нормативы (овощи, бахчевые).

В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).

По результатам надзорной деятельности и лабораторных исследований управление изъяло из оборота 2 партии плодоовощной продукции объемом 20 килограммов.

В Роспотребнадзоре отметили, что при хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия и сроки годности, установленные изготовителем. В случае, если осуществляется реализация плодоовощной продукции, неупакованной в потребительскую упаковку,  или часть информации о которой размещена на листках-вкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя. Пищевая продукция, находящаяся в обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

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