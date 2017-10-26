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Общество

30 единиц техники и 25 человек убирают снег на улицах Пскова

На улицы Пскова выведены более 30 единиц уборочной техники, дополнительные бригады рабочих на уборку тротуаров и переходов - всего порядка 25 человек. На уборке дорог областной столицы задействованы тракторы со щетками и снегоотвалами, самосвалы с пескоразбрасывающим оборудованием и другая техника трех подрядных организаций, работающих по муниципальному контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Накануне, как только были получены подтверждения о неблагоприятном погодном явлении – сильном мокром снеге, - руководство Управления городского хозяйства предупредило все предприятия, которые имеют снегоуборочную технику, управляющие организации. Предварительный анализ ситуации был сделан в 2:00. Первая техника на улицы Пскова была выведена уже в 4:30. Особое внимание водителям снегоуборочной техники и бригадам рабочих предписывалось уделить дорогам с автобусным сообщением. Около 6:00, в связи с непрекращающимся снегопадом, было принято решение продолжать расчистку городских улиц. По информации на 10:00 подрядные организации уже дважды прошли по маршрутам», - уточнили в пресс-службе.

На случай образования гололеда заготовлены более 2000 тонн песчано-соляной смеси. Также предусмотрена ручная уборка пешеходных дорожек, лестниц, мостиков, карманов под скамейками, памятников и памятных знаков.

Коммунальщики обращаются к автовладельцам с просьбой не парковать личный транспорт у обочин городских дорог, так как автомобили мешают снегоуборочной технике.

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