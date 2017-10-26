Почти 3000 псковичей и организаций обратились в Роспотребнадзор за 9 месяцев

17:23, 26 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев в адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступили 2 тыс. 760 обращений граждан и организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, рассмотрены 2 тыс. 745 из них. Письменные обращения составили 39,7%.

По вопросам нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Роспотребнадзор обратились 965 псковичей, 267 из них интересовали условия проживания в жилых помещениях, 261 - пищевые продукты и добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с ними материалы, изделия и технологии их производства, 67 - сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления, 63 - питьевая вода и питьевое водоснабжение населения, 92 - организация питания населения, 43 - почвы, содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок, 37 - условия воспитания и обучения.

Обращения по вопросам защиты прав потребителей составляют 64,8% (1 тыс. 780) от общего количества обращений, рассмотренных в отчетном периоде. Приоритетными вопросами являются нарушения в сфере розничной торговли - 1265 обращений, нарушения в сфере бытового обслуживания населения- 139, нарушения правил предоставления жилищно-коммунальных услуг – 101, нарушения в деятельности на финансовом рынке – 42.

По 2 тыс. 264 обращениям даны разъяснения, 187 послужили основанием для проведения проверок, 254 - для проведения административных расследований.