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Культура

Премьера спектакля для детей и взрослых пройдёт в Пскове 3 и 4 ноября

3 и 4 ноября на малой сцене Псковского областного академического театра драмы состоится премьера спектакля для детей и взрослых «Простодурсен и Великий Приречный театр». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В основе постановки - одноименная норвежская сказка, созданная писателем Руне Белсвиком, ставшая одной из самых популярных детских книг за последние несколько лет. Произведения Белсвика сегодня стоят в одном ряду со сказками Астрид Линдгрен, Алана Милна и Туве Янсон. 

«По сюжету, в тихой Приречной стране живут удивительные герои - наивный философ Простодурсен, хитрый Пронырсен, мудрый Ковригсен, робкий Сдобсен, артистичная Октава, непослушный Утенок и другие. Каждый из них занят каким-то своим важным делом: они пекут вкуснейшие пудинги и коврижки, готовят дрова к зиме, кидают камешки в воду, устраивают Великий Приречный театр. А ещё они рассуждают о любви, взаимопонимании, о том, что ни в коем случае нельзя унывать и сдаваться, что бы ни произошло», - рассказали в театре.  

«Режиссёр Евгения Львова создала спектакль, который будет интересен не только детям, но и взрослым. В нем много юмора, оптимизма, волшебства,  светящиеся декорации, которые созданы по эскизам театрального художника Александра Николаева», - отметили в пресс-службе. 

Первые показы нового спектакля состоятся в дни осенних каникул, чтобы родители и дети могли сходить в театр вместе. 

Отметим, что для малой сцены теперь действует новая ценовая политика в отношении детских спектаклей. Любой билет на премьеру стоит 400 рублей. На репертуарный спектакль - 300 рублей. 

Купить билет на премьеру можно прямо сейчас на сайте: http://drampush.ru/repertoire/prepare/prostodursen, а также в кассе на улице Пушкина, 13.

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