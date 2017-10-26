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Осадки в Пскове закончатся к вечеру 26 октября

Осадки в Пскове закончатся лишь к вечеру 26 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с понижением ночных температур до -2 градусов, будет идти слабый и умеренный мокрый снег. Такой характер погоды сохранится до 28 октября.

Напомним, что 25 октября в Псковской области было объявлено о надвигающемся неблагоприятном погодном явлении: с 1:00 26 октября в регионе ожидалась метель.

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