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Общество

Стихи о войне и судьбе России прочитала псковская поэтесса в Красном Кресте

В гостиной Псковского Красного Креста в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» состоялась встреча с поэтессой, членом Союза писателей России Лариной Федотовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации. 

Перед каждым стихотворением Ларина Федотова рассказывала его предысторию: когда и при каких обстоятельствах создавалось, кому посвящено и что значит для автора. Она прочитала стихи о природе и малой Родине, о судьбе России и русского народа, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Воспоминания о событиях военного детства, о жизни в оккупации также нашли отражение в творчестве псковской поэтессы. Также она представила юмористические стихотворения.

Напомним, что творческая встреча прошла в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемого фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).

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