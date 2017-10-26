Стихи о войне и судьбе России прочитала псковская поэтесса в Красном Кресте

19:30, 26 октября 2017, ПАИ

В гостиной Псковского Красного Креста в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» состоялась встреча с поэтессой, членом Союза писателей России Лариной Федотовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Перед каждым стихотворением Ларина Федотова рассказывала его предысторию: когда и при каких обстоятельствах создавалось, кому посвящено и что значит для автора. Она прочитала стихи о природе и малой Родине, о судьбе России и русского народа, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Воспоминания о событиях военного детства, о жизни в оккупации также нашли отражение в творчестве псковской поэтессы. Также она представила юмористические стихотворения.

Напомним, что творческая встреча прошла в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемого фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).