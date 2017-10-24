Пьяный водитель Hyundai врезался в Kia Spectra на Юбилейной в Пскове

11:10, 26 октября 2017, ПАИ

25 октября в 21:35 в Пскове у дома № 68 по улице Юбилейной 43-летний водитель Hyundai Solaris в состоянии алкогольного опьянения выбрал небезопасную дистанцию до двигавшегося впереди Kia Spectra и столкнулся с ним. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, нетрезвый мужчина получил незначительные травмы.

В 8:20 в Псковском районе на 6-и километре дороги Псков - Изборск 48-летний водитель Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречный Renault Logan под управлением 42-летней женщины. Водители транспортных средств госпитализированы.

В 10:00 в Пскове на пересечении Крестовского Шоссе и Зимнего переулка 24-летняя девушка на Volkswagen Golf при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу Audi 100, автомобили столкнулись. В результате ДТП автоледи получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Всего за минувшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Угонов не зафиксировано. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения.