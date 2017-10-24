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Происшествия

17-летний жить Гдова угнал автомобиль, чтобы быстрее оказаться дома

В Гдовском районе оперативно раскрыт угон автомобиля ВАЗ-2104, совершённый в ночь на 25 октября от дома в деревне  Первомайской Гдовского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по горячим следам удалось обнаружить 17-летнего молодого человека из Гдова, подозреваемого в совершении преступления.

По версии следствия, подросток подрабатывал в деревне Первомайская, чтобы побыстрее вернуться домой в Гдов, он решил  воспользоваться  чьей-то машиной, стоявшей возле одного из домов. «Четверка» оказалась открыта, а в замке зажигания остался ключ.

Приехав около 70 км, подозреваемый поставил легковушку в гараж, чтобы  она не бросалась в глаза окружающим. Однако сотрудники ОМВД России по Гдовскому району быстро нашли угнанный автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

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