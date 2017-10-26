Несовершеннолетнего нарушителя из Вьетнама задержали пограничники в Палкинском районе

17:02, 26 октября 2017, ПАИ

В Палкинском районе пограничники задержали 15-летнего жителя Вьетнама, нарушившего правила нахождения в приграничной зоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

По данным следствия, в октябре текущего года около деревни Трумалево Палкинского района 15-летний гражданин Вьетнама совместно с 20-ю земляками и двумя гражданами РФ находились в приграничной зоне без документов, тем совершив административное правонарушение, предусмотренное частью 1.1, статьи 18.2 КоАП РФ. Их задержали сотрудники пограничной службы.

Учитывая, что несовершеннолетний житель Вьетнама не имеет места жительства и пребывания на территории России, незамедлительная передача его родителям была невозможна. Поэтому и. о. прокурора Палкинского района в суде поддержал ходатайство начальника ОП по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» о направлении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

С учетом позиции прокурора и в целях защиты жизни и здоровья правонарушителя, постановлением Палкинского районного суда он направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области до 30 суток.