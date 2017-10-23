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Культура

Концерт «Музыка революции» пройдёт в Псковском колледже искусств 30 октября

30 октября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт «Музыка революции». Как рассказала Псковскому агентству информации руководитель проекта, преподаватель колледжа искусств Ирина Галковская, концерт посвящён 100-летию октябрьских событий 1917 года.

В концерте прозвучат различные в жанровом и стилистическом отношении песни: те, в которых «силён дух коллективизма», и песни «шуточно-комедийного характера», лирические композиции в «любимом народом стиле жестокого романса».

«Вместе с исполнителями – студентами и преподавателями специализации «Эстрадное пение» - можно будет окунуться в песенную стихию, где ритмы походных и траурных маршей смешиваются с интонациями частушек, плясовых, молодецких песен, городских романсов», - рассказали в колледже.

Вокалисты представят репертуар послереволюционного периода, в создании которого большую роль играли композиторы Александр Александров, братья Покрасс, Юлий Хайт и другие. Также в программу включены фрагменты стихов Александра Блока, Владимира Маяковского, кадры видео-хроники.

«В концерте, который пройдёт в преддверии 100-летия Октябрьской революции, мы постараемся создать атмосферу тех лет, а также послереволюционной России 20-х и начала 30-х годов - периода становления нового мира», - отметила Ирина Галковская.

«Сегодня по-разному оцениваются смысл и последствия утверждения советской власти в России. Как бы то ни было, трудно отрицать, что Великая Октябрьская социалистическая революция стала одним из крупнейших политических событий ХХ века, повлиявших на дальнейший ход мировой истории, а также, что для нас, музыкантов, особенно важно, на развитие всего музыкального искусства», - подчеркнули в колледже.

Начало концерта в 17:00. Вход свободный. 

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