В России разработан порядок призыва в армию во время войны
Минобороны России разработало законопроект о порядке призыва в армию во время войны, сообщает газета «Известия».
Согласно документу, который подготовлен как акт военного времени, президент России издает указы о мобилизации граждан в военное время и призыве на военную службу. При этом численность призываемых граждан и порядок их распределения между Вооруженными силами РФ будет определять Генштаб России, основываясь на фактических потребностях.
Прописано также, что особенности исполнения воинских обязанностей во время войны должен определять президент.