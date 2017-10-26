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Общество

В России разработан порядок призыва в армию во время войны

Минобороны России разработало законопроект о порядке призыва в армию во время войны, сообщает газета «Известия».

Согласно документу, который подготовлен как акт военного времени, президент России издает указы о мобилизации граждан в военное время и призыве на военную службу. При этом численность призываемых граждан и порядок их распределения между Вооруженными силами РФ будет определять Генштаб России, основываясь на фактических потребностях.

Прописано также, что особенности исполнения воинских обязанностей во время войны должен определять президент.

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