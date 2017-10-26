0
18:59
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
18:23
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
17:24
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
17:10
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
16:00
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
14:04
74 миллиона на лесоустройство планирует получить Псковская область в 2018 году
12:05
Нарастить темпы строительства новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Американские эксперты назвали Россию крупнейшим «экспортёром» бойцов в ИГ

Американская консалтинговая компания Soufan Group подсчитала количество иностранных наемников в рядах ИГ (организация запрещена в РФ). Россия, по словам экспертов, является крупнейшим «экспортером» бойцов в террористическую группировку. Об этом пишет газета «Известия».

По данным организации, на стороне террористов воюют 3417 россиян. Второе место занимает Саудовская Аравия (3224 человека), на третьем — Иордания (3 тысячи), большое количество наемников поступает из Туниса (2926 человек) и Франции (1910 граждан).

Отмечается, что в Российскую Федерацию вернулись 400 человек, ранее воевавших под флагом ИГ, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271 бывший наемник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
26 октября 2017
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
26 октября 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
26 октября 2017
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
26 октября 2017
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
26 октября 2017
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
74 миллиона на лесоустройство планирует получить Псковская область в 2018 году
26 октября 2017
74 миллиона на лесоустройство планирует получить Псковская область в 2018 году 1
Нарастить темпы строительства новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников
26 октября 2017
Нарастить темпы строительства новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников
Четыре новых автогрейдера и трактор поступили в районные отделения «Псковавтодора»
26 октября 2017
Четыре новых автогрейдера и трактор поступили в районные отделения «Псковавтодора»

Идет загрузка...