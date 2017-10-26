Американские эксперты назвали Россию крупнейшим «экспортёром» бойцов в ИГ

17:36, 26 октября 2017, ПАИ

Американская консалтинговая компания Soufan Group подсчитала количество иностранных наемников в рядах ИГ (организация запрещена в РФ). Россия, по словам экспертов, является крупнейшим «экспортером» бойцов в террористическую группировку. Об этом пишет газета «Известия».

По данным организации, на стороне террористов воюют 3417 россиян. Второе место занимает Саудовская Аравия (3224 человека), на третьем — Иордания (3 тысячи), большое количество наемников поступает из Туниса (2926 человек) и Франции (1910 граждан).

Отмечается, что в Российскую Федерацию вернулись 400 человек, ранее воевавших под флагом ИГ, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271 бывший наемник.