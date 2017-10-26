Четыре новых автогрейдера и трактор поступили в районные отделения «Псковавтодора»

12:01, 26 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 26 октября, в Пскове состоялась торжественная церемония передачи очередной партии спецтехники в районные отделения государственного предприятия Псковской области «Псковавтодор». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, ключи от четырех автогрейдеров и трактора представителям филиалов вручил директор Управления автомобильных дорог Псковской области Виталий Жмылевский.

Он поздравил сотрудников с очередным радостным событием и отметил, что за последние два года для предприятия закуплены более 40 единиц дорожной техники, необходимой для содержания региональных и муниципальных дорог. Вся спецтехника приобретена за счет средств бюджета Псковской области. Новые машины отправятся в Гдовский, Палкинский, Псковский и Стругокрасненский районы.

«Мы очень благодарны за технику, потому что в нашей работе она крайне необходима. Наша задача — качественное содержание дорог, и мы будем всеми силами стараться достойным образом ее выполнять», — сказала в ответном слове инженер Гдовского филиала госпредприятия Татьяна Чудакова.

По словам Виталия Жмылевского, в ноябре ожидается поставка еще одного автогрейдера, экскаватора и трех комбинированных дорожных машин на базе автомобилей МАЗ, отличающихся большей вместимостью. В планах предприятия на следующий год — закупка еще порядка 20 новых машин.