Виктор Дуля помечтал о врио губернатора Ведерникове во главе колонны коммунистов

11:51, 26 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 26 октября, на сессии Псковского областного Собрания депутатов в рамках выступлений представителей фракций Виктор Дуля (КПРФ) призвал коллег-парламентариев отметить 100-летие Октябрьской революции и посетовал на обвинения в адрес коммунистов в ходе прошедших в сентябре выборов в Псковскую городскую Думу.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Виктор Дуля поздравил депутатов «с наступающим праздником – 100-летнимм юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции». Он пожелал коллегам уважения от избирателей, «чтобы областное Собрание действительно представляло интересы граждан Пскова и Псковской области».

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин «рекомендовал всем ветвям власти внимательнейшим образом отнестись к встрече этого события и оказывать всемерную поддержку мероприятиям, связанным со 100-летием».

«На встрече с губернатором [врио губернатора – ПАИ] Михаилом Ведерниковым мы передали ему приглашение принять участие в праздновании, которое пройдёт 5 ноября 12:00 в Псковском академическом театре имени Пушкина. Приглашаю вас всех также отметить это событие, - обратился Виктор Дуля к депутатам. – Представляете, как будет смотреться губернатор Михаил Ведерников, когда он будет во главе колонны идти под красным флагом! Этим он как раз выполнит рекомендацию президента Путина».

Затем он обратился к теме скандалов в ходе выборов нового созыва Псковской городской Думы, в ходе которых звучали обвинения, в том числе, в адрес представителей компартии в подкупе избирателей.

«Все обвинения, выставленные на различных уровнях против областного отделения КПРФ, с нас сняты, в связи с чем возникает вопрос о том, что все заявления о подкупе и прочих грехах превратились в клевету. Как будут выходить из этого щекотливого положения наши органы – пока непонятно, – сказал парламентарий. - Нам непонятно, каким образом Избирательная комиссия Псковской области допустила до распространения ряд печатной продукции, в которой были изложены эти клеветнические материалы. Привлечь к ответственности за клевету, конечно, никто никого не собирается».

Представитель компартии отметил, что жалобы областного отделения на некоторые агитационные материалы, а также на заявления главы Пскова Ивана Цецерского так и остались без ответа.

Наконец, он вспомнил скандал, произошедший после выборов в территориальной избирательной комиссии Пскова, где были задержаны 4 избранных депутата гордумы от КПРФ, требовавшие выдачи им удостоверений до публикации официальных результатов выборов. «Более того. Господин Кротов [Владимир Кротов, председатель Территориальной избирательной комиссии Пскова] обвинил их в захвате заложников! Ну что это такое?! Только 13 октября с них были сняты все обвинения», - возмутился Виктор Дуля.

«Всё, что происходит сейчас, найдёт свое отражение на выборах президента. И если теми же технологиями будут пользоваться наши победители от партии власти, то ничего полезного и путного из этого не выйдет. Единороссы сами сделали себе медвежью услугу. Например, в Псковской городской Думе глава города, его заместители, председатели комитетов – все единороссы. Это недопустимо! А где демократия, справедливость? Партия КПРФ заняла 2-е место – можно было из элементарной порядочности пожертвовать хотя бы одним из комитетов, - добавил выступающий. - Нам необходимо строить взаимоотношения на взаимоуважении, чтобы оппозиционные партии не чувствовали себя изгоями на политическом поле».

Он выразил надежду, что в 2018 году выборы будут честными и справедливыми.