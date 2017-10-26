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Общество

Нарастить темпы строительства новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников

Совещание по строительству нового корпуса школы № 6 в Великих Луках прошло в администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора региона Александра Кузнецова. Заседание состоялось по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова, который распорядился нарастить темпы строительства и регулярно докладывать ему о ситуации на объекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В работе приняли участие руководители образовательных и строительных ведомств и организаций, ответственных за реализацию проекта.

В ходе обсуждения участники выработали ряд мер, которые позволят ускорить процесс строительства нового корпуса и сдать объект в срок. В частности, было решено строить школьное здание в две смены и привлечь на объект дополнительных рабочих из других подрядных организаций.

Также был составлен подобный план с указанием объемов и сроков работ, за исполнением которого будет следить Управление капитального строительства Псковской области.

Кроме того, для оперативного решения возникающих вопросов теперь вместо еженедельных планерок ответственные будут проводить ежедневные встречи с подрядчиком, а также дважды в день (утром и вечером) выезжать на строящийся объект.

Напомним, новый корпус средней общеобразовательной школы №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова на 825 учащихся в Великих Луках строится по соглашению с Минобрнауки РФ. Источник финансирования - федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возводится на месте снесенного аварийного корпуса на проспекте Гагарина. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования), а также мастерские со станками ЧПУ.

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