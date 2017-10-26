Псковские эсеры намерены добиваться изменения принципа распределения мандатов в регионе

12:09, 26 октября 2017, ПАИ

Депутаты от партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании намерены разработать законопроект об изменении принятого в регионе метода Империали при распределении мандатов депутатов представительных органов власти. Об этом сегодня, 26 октября, перед рассмотрением вопросов повестки дня сессии регионального парламента заявила депутат Наталья Тудакова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Тудакова напомнила, что принцип пропорционального распределения мандатов на федеральном уровне не урегулирован. Каждый субъект федерации самостоятельно определяет математический принцип, по которому вычисляется, сколько каждая партия получит мандатов в зависимости от поданных за её списки голосов избирателей.

По мнению представительницы партии «Справедливая Россия», принятый в Псковской области метод делителей Империали «не отражает реального волеизъявления наших граждан и допускает искажение пропорциональности представительства партий», так как «преимущество получает партия, набравшая большинство».

Наталья Тудакова подчеркнула, что этот метод «лишает остальные партии солидной части голосов» и его «можно назвать «Победитель получает всё», так как набравшая большинство партия получает даже некоторые голоса оппозиции, а также все голоса не прошедших в парламент партий».

По словам эсерки, «это наглядно демонстрируют прошедшие выборы в Псковскую городскую Думу».

Также она заметила, что на выборах в Государственную Думу применяется более справедливый, по её мнению, метод распределения мандатов, в связи с чем объявила о разработке законопроекта, направленного на изменение избирательного законодательства региона, пригласив поучаствовать в этой работе представителей других партий.