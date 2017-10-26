Численность бобра в Псковской области зашкаливает

12:20, 26 октября 2017, ПАИ

Численность бобра в Псковской области превышает ту, которую можно считать рациональной. Об этом заявил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов в рамках парламентского часа на 13-й сессии Псковского областного Собрания 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о том, кто отвечает за подтопление лесных территорий за счет плотин, устраиваемых естественным путем, задал депутат Алексей Севастьянов.

Виктор Мусатов попросил жителей региона обращаться с такими фактами в комитет. «Мы принимаем меры по снижению заболачиваемости и разрушению плотин», - сказал он и добавил, что численность бобра в регионе зашкаливает, а с точки зрения охоты он не очень осваиваемый.

Алексей Севастьянов предложил стимулировать охотников на добычу бобра. «Мы теряем тысячи гектаров леса», - заметил он.

«Давайте мы разработаем специальные предложения по снижению численности бобра в Псковской области», - предложил Виктор Мусатов.