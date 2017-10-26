Ущерб на сумму 16 млн рублей нанесён лесам Псковской области в этом году

12:29, 26 октября 2017, ПАИ

Ущерб на сумму порядка 16 млн рублей нанесён лесам Псковской области в этом году. Об этом на сессии Псковского областного Собрания 26 октября сообщил председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопросы депутатов, Виктор Мусатов также обратил внимание на то, что в этом году запускались 11 участков для использования малым бизнесом, но расчетная стоимость получается такая, что малый бизнес не готов принимать в этом участие. «По восьми участкам заявок не было. Мы изучим этот опыт, направление будем развивать», - пообещал Виктор Мусатов.

Депутат Андрей Козлов уточнил, не думал ли комитет вернуться к механизму отвода делянок на землях сельхозназначения. «Этого не будет, мы не можем выходить за рамки наших полномочий», - ответил Виктор Мусатов.