Псковская область весьма скромно задействует лесной ресурс – Александр Котов

13:10, 26 октября 2017, ПАИ

Псковская область весьма скромно задействует лесной ресурс, заявил Александр Котов на 13-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 26 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер облсобрания отметил, что в регионе ежегодно можно выпиливать без ущерба природе 5 млн кубометров леса, а добывается - около 1,5 млн кубометров. По его мнению, нужно создавать такие условия для ведения бизнеса в лесу, чтобы они были привлекательными.

Александр Котов заметил, что в Псковской области есть большое количество предпринимателей, занимающихся лесами. «Это и рабочие места», - пояснил он.

По мнению председателя облсобрания, низкое освоение лесосеки связано с тем, что этот бизнес в Псковской области, как и в других регионах РФ, не является привлекательным. «Именно поэтому нет переработки леса в крупных размерах», - сказал он. Александр Котов добавил, что в соседней Эстонии выпиливается порядка 10 млн кубометров, потому что условия там совсем другие.

Также он отметил, что нужно следить за состоянием лесных дорог и закрывать их для проезда большегрузов в то время, когда им наносится ущерб, но на короткие периоды. «Любые ограничения наносят ущерб экономике Псковской области», - пояснил Александр Котов.